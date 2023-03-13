Altınordu'da Hasan Özer dönemi

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, Gökhan Ünal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hasan Özer'i getiriyor.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 22:05
Altınordu'da Hasan Özer dönemi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal'la yolların ayrılmasının ardından Hasan Özer'le prensip anlaşmasına vardı.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Hasan Özer ile A Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına vardık. İmza töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.


Hasan Özer altınordu Gökhan Ünal

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