Altınordu'da Hasan Özer dönemi

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 22:05

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 22:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal'la yolların ayrılmasının ardından Hasan Özer'le prensip anlaşmasına vardı.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Hasan Özer ile A Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına vardık. İmza töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.