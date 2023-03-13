TFF, milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışı ile ilgili uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:29
TFF, milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece "www.tff.org" internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.


A Milli Takım türkiye futbol federasyonu TFF

İlgili Haberler

Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü

Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj
Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

En Çok Okunan Haberler