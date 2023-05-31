Altınordu'da yol ayrımı
TFF 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
TFF 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı.
Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
A Takım Teknik Direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Altınordu FK (@AltinorduFK) May 31, 2023
Kendisine Altınordu FK’da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/Wc7eEJ1gjp
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