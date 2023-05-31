Altınordu'da yol ayrımı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:15

TFF 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.