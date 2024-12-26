Altınordu'dan genç sporculara profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni

Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 26.12.2024 - 17:13

Sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda 101. Kuruluş yıl dönümü etkinliği yapan İzmir ekibi, öğle saatlerinde Ekonomi Üniversitesi’nde Altınordu U17 Takımı’nda forma giyen 22 sporcuya profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni gerçekleştirdi.

Tek tek kürsüye çağrılan 22 sporcu, futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı. Tüm futbolcular, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın okumuş olduğu yemin metnini hep birlikte tekrarlayarak okudu.

SEYİT MEHMET ÖZKAN: HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ

22 genç futbolcuyu profesyonelliğe başlattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Uzun zamandır alt yapılarımızda forma giyen sporcularımız profesyonelliğe imza atıyorlar. Bu sezon bu gençlerimiz İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri’nde antrenman yapıyorlar. Onların gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Kendilerini de çok geliştirdiler. Bu gençlerin tamamı “Avrupa’da oynasın” hedefi ile çalışıyoruz ama bunun mümkün olmadığının farkındayız. İstatikler bunu söylüyor. Süper Lig’i yakalayacak oyuncular tabiki var ama bu noktada iddialı olabilirim; bu 22 genç bu işten ekmek yiyecektir.”

Altınordu’nun herkesin bildiği kulüplerden farklı olduğunu vurgulayarak, “Diğer kulüpler tamamıyla sonuç odaklı; yenici olmak üzerine hareket ediyor.Bu sistem içinde mücadele ederlerken bir çok kulüp kaybolup gidiyor. Bizler ise bu çarpık düzenin içinde var olma mücadelesi veriyoruz. Biz bu bataklığın içinde olmadan, kenarından kıyısından bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. İçlerinden çıkan doğal yeteneklerin profesyonel sporcu olmaları için çalışıyoruz. Onları profesyonel futbolcular olarak armağan etmeye çalışıyoruz. Altınordu’nun böyle bir sosyal sorumluğu var.”

Başkan Özkan, gençlerin velilerine de onları yanlış yönlendirmemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Bizler onların en iyisi olması için çalışıyoruz. Lütfen sizler de bizimle aynı düşünce de olun ki gençlerimiz farklı kişilerin etkisi altında kalmasın.”

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Özkan, “Şu anda 17 yaşındasınız. Önümüzde en fazla 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz”

GENÇ FUTBOLCULARIN ETTİĞİ YEMİN

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü’nün genç sporculara ettirmiş olduğu yemin şöyle:

"Altınordu futbol kulübü

mesleğe geçiş yemini

temel amaci “bu topraklarin çocuklarindan,

gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek” olan altinordu’muzda,

profesyonelliğe adim attiğim bugün;

“iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” sloganimiza

siki sikiya sarilacağima...

sadece bir futbol kulübü olmanin ötesinde,

ülkesine ve insanliğa örnek

futbol sosyal girişimi olduğumuzu unutmadan,

bana ve arkadaşlarima çok emek vermekte olan,

antrenör ve yönetici büyüklerimin sözlerini

can kulağiyla dinleyeceğime...

cumhuriyet ile yaşit olan altinordu armasini,

saha içinde ve dişinda

“daha iyi”ye taşimak için çok ve doğru çalişacağima...

“vefali bir insan” olarak kirmizi-laciverti

kalbimin bir köşesinde daima saklayacağima ..

profesyonel futbolun bir meslek olduğu bilinciyle

mesleğime odaklanacağima...

mevkimin en iyilerinden olmak yolunda

kendimi sürekli geliştireceğime...

“emeğe saygi” konusunda

en ufak bir yanliş içinde olmayacağima...

yurdumu, milletimi ve bayrağimi,

her şeyin önünde tutacağima...

hiçbir şekilde irkçilik ve ayirimcilik yapmayacağima...

kurucumuz süleyman ferit eczacibaşi ve arkadaşlariyla,

27 yil araliksiz altinordu formasini giyen

sait altinordu’nun aziz hatirasi önünde,

şerefim üzerine ant içerim.