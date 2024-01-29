Altınordu'nun Çağlar Söyüncü'den bu zamana futbola kazandırdığı isimler
Altınordu FK, Çağlar Söyüncü'den bu zamana birçok ismi profesyonel futbola kazandırdı. Altınordu FK'nün profesyonel futbola kazandırmış oldukları...
İzmirli futbol kulübü Altınordu, futbola profesyonel olarak birçok ismi kazandırmış ve çok güzel bonservis gelirleri ederek birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı Çağlar Söyüncü'den bu zamana kadar bonservis bedelleri ile Altınordu'nun yetiştirmiş olduğu o isimler...
1- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Atletico Madrid'de oynayan milli yıldız Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan 1 Temmuz 2016 yılında, Bundesliga ekiplerinden Freiburg kulübüne 7,93 milyon euro karşılığında transfer oldu.
2- CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'de oynayan milli yıldız Cengiz Ünder, Altınordu'dan 16 Temmuz 2017 yılında Başakşehir'e 4,80 milyon euro karşılığında transfer oldu.
3- BERKE ÖZER
Eyüpspor'da oynayan futbolcu Berke Özer, Altınordu'dan 11 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe'ye 3,00 milyon euro karşılığında transfer oldu.
4- RAVİL TAGİR
Başakşehir'de oynayan futbolcu Ravil Tagir, Altınordu'dan 1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir'e 2,00 milyon euro karşılığında transfer oldu.
5- Barış ALICI
Kocaelispor'da oynayan futbolcu Barış Alıcı, Altınordu'dan 11 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1,50 milyon euro karşılığında transfer oldu.
6- BURAK İNCE
Polonya ekiplerinden Slask Wroclow kulübünde oynayan futbolcu Burak İnce, Altınordu'dan 20 Ocak 2022 yılında Almanya 3.lig ekiplerinden Bielefeid kulübüne 2,50 milyon euro karşılığında transfer oldu.
7- ALİCAN ÖZFESLİ
Başakşehir'de oynayan futbolcu Alican Özfesli, Altınordu'dan 30 Haziran 2019 yılında Başakşehir'e 1,00 milyon euro karşılığında transfer oldu.
8- GÖKHAN KARADENİZ
Çorum Futbol Kulübü'nde oynayan futbolcu Gökhan Karadeniz, Altınordu'dan 1 Temmuz 2014 yılında Trabsonspor'a 375 bin euro karşılığında transfer oldu.
9- ENİS DESTAN
Trabzonspor'da oynayan futbolcu Enis Destan, Altınordu'dan 24 Ocak 2022 yılında Trabsonspor'a 1,90 milyon euro karşılığında transfer oldu.
10- HALİL İBRAHİM TUNA
Aksarayspor'da oynayan futbolcu Halil İbrahim Tuna, Altınordu'dan 7 Ocak 2016 yılında Antalyaspor'a 500 bin euro karşılığında transfer oldu.
11- ERCE KARDEŞLER
Hatayspor'da oynayan futbolcu Erce Kardeşler, Altınordu'dan 16 Ocak 2014 yılında Gümüşordu Spor'a 25 bin euro karşılığında transfer oldu.
12- METEHAN MİMAROĞLU
Eyüpspor'da oynayan futbolcu Metehan Mimaroğlu, Altınordu'dan 16 Temmuz 2021 yılında Adana Demirspor'a 875 bin euro karşılığında transfer oldu.
13- OĞULCAN ÜLGÜN
Konyaspor'da oynayan futbolcu Oğulcan Ülgün, Altınordu'dan 1 Temmuz 2021 yılında Konyaspor'a 337 bin euro karşılığında transfer oldu.
14- TAHA TEPE
Trabzonspor'da oynayan futbolcu Taha Tepe, Altınordu'dan 4 Temmuz 2020 yılında Trabzonspor'a 300 bin euro karşılığında transfer oldu.
15- KERİM ALICI
Hatayspor'da oynayan futbolcu Kerim Alıcı, Altınordu'dan 30 Haziran 2023 yılında Hatayspor'a 250 bin euro karşılığında kiralık gitti.
16- OZAN CAN ORUÇ
Nazilli Belediyespor'da oynayan futbolcu Ozan Can Oruç, Altınordu'dan 2 Eylül 2019 yılında Konyaspor'a 200 bin euro karşılığında transfer oldu.
17- ERHAN ERENTÜRK
Sivasspor'da oynayan futbolcu Erhan Erentürk, Altınordu'dan 13 Ağustos 2021 yılında Bursaspor'a 200 bin euro karşılığında transfer oldu.
18- ATAKAN ÜNER
Menemen Futbol Kulübü'nde oynayan futbolcu Atakan Üner, Altınordu'dan 28 Ağustos 2020 yılında Beşiktaş'a 150 bin euro karşılığında transfer oldu.
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