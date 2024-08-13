Altınordu'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:03

Güncelleme: 13.08.2024 - 13:03

Altınordu, altyapıdan yetişen 4 genç futbolcusunu Fenerbahçe'ye gönderdi.

İzmir temsilcisi; Muharrem Cizgili, Berkay İşcan, Metehan Kurt ve Fırat Başkaya'nın Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne transfer olduğunu açıkladı.

Genç futbolcuların açıklamaları şu şekilde:

Muharrem Cizgili (18) / Stoper: "9 yılım Altınordu'da geçti. Bizlerin gelişmesinde büyük pay sahibi olan başta Başkanımız Seyit Mehmet ÖZKAN, hocalarımız, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun ve zorlu bir yolumuz olacak. Fenerbahçe'de Altınordu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben de çok çalışıp A Milli Takım formamızı giyip ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

Berkay İşcan (17) / Santrfor: "Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Bu daha bir başlangıç. Umarım daha iyi yerlere gelirim. Akademideki genç arkadaşlarıma tavsiyem çok çalışsınlar."

HEDEFLERİ AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ

Fırat Başkaya (18) / Sağ bek: "8 yaşında Altınordu'ya geldim. 18 yaşında buradan çıkma vakti geldi. Üzerimde emeğim olan herkese teşekkür ederim. Özellikle başkanımız bizi büyüttü ve eğitti. Burada aldığım eğitimim ile ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyorum. Herkesi onurlandırmak istiyorum"

Metehan Kurt (17) / Savunma: "10 yaşından beri Altınordu'da forma giyiyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Avrupa'nın 5 büyük liginde Altınordu'yu temsil etmek istiyorum"