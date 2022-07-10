Altınordulu Kubilay Aktaş: "Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk"
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk" dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncularından Kubilay Aktaş, bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.
Kubilay Aktaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen yılki kadrolarının yüzde 90'ının değişmediğini belirtti.
Geçen sezonun son 10 haftasında iyi bir çıkış yakaladıklarını aktaran Kubilay Aktaş, "O çıkışı sürdürüp sanki ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kürşad Sürmeli de çalışmalarını yüksek bir tempoda sürdürdüklerini kaydederek, "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştireceğimize de yüzde yüz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de deprem
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- 'Biz bu değiliz'
- AKP'nin bayram hediyesi
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk