Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2024 Pazar, 13:28
Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'un transferini tamamladı. Alman devi, Boey'u 30+5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

Sacha Boey böylece Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli transfer satışları:

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

10- Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye: 16 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

9- Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye: 16 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

8- Eljif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye: 17.7 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

7- Kim Min-jae (Fenerbahçe'den Napoli'ye: 18.05 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

6- Yusuf Yazıcı (Trabzonspor'dan Lille'e: 18.5 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

5- Arda Güler (Fenerbahçe'den Real Madrid'e: 20 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

4- Vedat Muriç (Fenerbahçe'den Lazio'ya: 21 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

3- Elvir Baljic (Fenerbahçe'den Real Madrid'e: 21 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

2- Cenk Tosun (Beşiktaş'tan Everton'a: 22.5 milyon Euro)

Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!

1- Sacha Boey (Galatasaray'dan Bayern Münih'e: 30 milyon Euro)

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