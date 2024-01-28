Sacha Boey rekor kırdı: İşte Süper Lig'in en pahalı transferleri!
Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'un transferini tamamladı. Alman devi, Boey'u 30+5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
Sacha Boey böylece Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.
İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli transfer satışları:
10- Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye: 16 milyon Euro)
9- Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye: 16 milyon Euro)
8- Eljif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye: 17.7 milyon Euro)
7- Kim Min-jae (Fenerbahçe'den Napoli'ye: 18.05 milyon Euro)
6- Yusuf Yazıcı (Trabzonspor'dan Lille'e: 18.5 milyon Euro)
5- Arda Güler (Fenerbahçe'den Real Madrid'e: 20 milyon Euro)
4- Vedat Muriç (Fenerbahçe'den Lazio'ya: 21 milyon Euro)
3- Elvir Baljic (Fenerbahçe'den Real Madrid'e: 21 milyon Euro)
2- Cenk Tosun (Beşiktaş'tan Everton'a: 22.5 milyon Euro)
1- Sacha Boey (Galatasaray'dan Bayern Münih'e: 30 milyon Euro)
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