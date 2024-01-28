Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer oldu: Sacha Boey'dan ilk açıklama!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:57

Güncelleme: 28.01.2024 - 12:57

Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, yeni takımı ile ilk açıklamalarını yaptı.

Sacha Boey, "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Tüm bu harika oyuncularla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum. Hücum etmeyi seven bir defans oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇTA DA ÇOK İYİYDİ"



Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise "Sacha Boey çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek, hiçbir mücadeleden çekinmiyor. Galatasaray'da taraftarların favorisiydi, yıllar içinde kendini çok iyi geliştirdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle geldi ve geçen sezon Galatasaray'la lig şampiyonluğu kazandı. Savunmadaki kalitemizi arttıracaktır" dedi.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Sacha Boey gibi potansiyeli yüksek genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi arttırmakla kalmayıp aynı zamanda kalitemizi de arttırdığımız anlamına geliyor" sözlerini sarf etti.

"TEL İLE GÖRÜŞTÜM"

Sacha Boey de son olarak, "Mathys Tel ile görüştüm ve benim buraya gelmem yönünde tavsiyede bulundu. O benim yakın bir arkadaşım ve iyi bir insan" dedi.