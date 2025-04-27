Alvaro Morata'dan Victor Osimhen'e büyük övgü: 'Dünyanın en büyük santrforlarından...'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 21:57

Güncelleme: 27.04.2025 - 21:57

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da maçın son iki golünü kaydeden Alvaro Morata, karşılaşma hakkında açıklamalar yaptı.

"NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"

İspanyol yıldız, "İyi bir performanstı. Çok önemli bir 3 puan aldık. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Mutluyuz.

Ben de takım arkadaşlarımın yardımından dolayı mutluyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Geldikten sonra bir sakatlığım olduğu için fazla oynayamadım şimdi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SANTRFORLARINDAN BİRİ"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade eden Morata, "Çok mutluyum burada. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapıyorlar bizi rahatlatmak için. Elimden geleni yapmak istiyorum. Ailemin de mutlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde devam etmesini istiyorum" dedi.

Osimhen hakkında övgüyle bahseden oyuncu, "Büyük bir insan, dünyanın en büyük santrforlarından biri. Onunla ve diğer arkadaşlarımla oynamak benim için bir mutluluk. Umarım birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" sözlerini sarf etti.