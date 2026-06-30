Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da üst tura çıktı!

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Alex de Minaur ikinci tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 2. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 6 numarası ABD'li Amanda Anisimova, Kuzey Makedonyalı Lina Gjorcheska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Tek erkeklerde dünya 6 numaralı Avustralyalı raketi Alex de Minaur da Arjantinli rakibi Roman Andres Burruchaga'yı 7-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek üst tura yükseldi.