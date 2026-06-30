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Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da üst tura çıktı!

Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da üst tura çıktı!

30.06.2026 18:11:00
Güncellenme:
AA
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Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da üst tura çıktı!

ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ve Avustralyalı raket Alex de Minaur, Wimbledon Turnuvası'nda ikinci tura isimlerini yazdırdı.
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Alex de Minaur ikinci tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 2. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 6 numarası ABD'li Amanda Anisimova, Kuzey Makedonyalı Lina Gjorcheska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Tek erkeklerde dünya 6 numaralı Avustralyalı raketi Alex de Minaur da Arjantinli rakibi Roman Andres Burruchaga'yı 7-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

İlgili Konular: #tenis #wimbledon #Alex de Minaur

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