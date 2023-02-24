Son Dakika... Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider olarak tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Her iki temsilcimiz de kura çekimine seri başı olarak katıldı.
Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Fiorentina oldu. Başakşehir'in rakibi ise Gent oldu.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
- Başakşehir
- Sivasspor
- AZ Alkmaar
- Djurgarden
- Nice
- Slovan Bratislava
- Villarreal
- West Ham United
PLAY-OFF'TAN GELEN TAKIMLAR
- AEK Larnaca
- Anderlecht
- Basel
- Fiorentina
- Gent
- Lazio
- Lech
- Sheriff
Eşleşmeler şu şekilde:
AEK Larnaca-West Ham United
Fiorentina-Demir Grup Sivasspor
Lazio-AZ Alkmaar
Lech Poznan-Djurgarden
Basel-Slovan Bratislava
Sheriff-Nice
Anderlecht-Villarreal
Gent-Medipol Başakşehir
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