Son Dakika... Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider olarak tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:20
Son Dakika... Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Her iki temsilcimiz de kura çekimine seri başı olarak katıldı.

Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Fiorentina oldu. Başakşehir'in rakibi ise Gent oldu.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

  • Başakşehir
  • Sivasspor
  • AZ Alkmaar
  • Djurgarden
  • Nice
  • Slovan Bratislava
  • Villarreal
  • West Ham United

PLAY-OFF'TAN GELEN TAKIMLAR

  • AEK Larnaca
  • Anderlecht
  • Basel
  • Fiorentina
  • Gent
  • Lazio
  • Lech
  • Sheriff

Eşleşmeler şu şekilde:

AEK Larnaca-West Ham United

Fiorentina-Demir Grup Sivasspor

Lazio-AZ Alkmaar

Lech Poznan-Djurgarden

Basel-Slovan Bratislava

Sheriff-Nice

Anderlecht-Villarreal

Gent-Medipol Başakşehir


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