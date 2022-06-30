Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Akçakiraz Gençlikspor - Arıcak Trabzonspor maçında olaylar çıktı.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 9. hafta maçları oynandı.
Haftanın kritik maçlarından olan Akçakiraz Gençlikspor - Arıcak Trabzonspor maçında yumruklar konuştu. 3-1 Arıcak Trabzonspor ekibinin üstünlüğüyle devam eden maçın 38. dakikasında saha içi bir anda karıştı.
Futbolcular arasında yaşanan yumruklu tokatlı kavga yatıştırıldı ve oyun devam etti. Maçın 55. dakikasında ise Arıcak Trabzonspor sahadan çekilme kararı aldı.
Müsabakanın skoruna ilişkin son kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.
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