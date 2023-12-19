Amatörde olaylı maç: Önce hakeme sonra rakibe saldırı!

Amatör Süper Lig ekiplerinden Kumçatı Spor ile Cizre Dicle Spor arasımnda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım önce maçın hakemine sonra rakip takım oyuncularına saldırdı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:57
Amatörde olaylı maç: Önce hakeme sonra rakibe saldırı!
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Şırnak’ta Amatör Süper Lig’de oynanan futbol müsabakasında ev sahibi takım oyuncuları önce maçın hakemine, ardından rakip takım oyunlarına saldırdı.

Kumçatı beldesinde Kumçatı Spor ile Cizre Dicle Spor futbol takımları arasında dostluk içinde başlayan maç, kavga ile sona erdi. Konuk takım Cizre Dicle Spor’un 2-1 galip olduğu maçın 90. dakikasında Kumçatı Sporlu futbolcular, maçı yöneten hakemlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular, hakeme saldırınca saha savaş alanına döndü. Kumçatı Sporlu futbolcular daha sonra da Cizre Sporlu futbolculara saldırdı. Saha içinde yaşanan kavgaya Jandarma müdahale ederken, saldırıda burnu kırılan ve ismi öğrenilemeyen hakem ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatil olan futbol maçının sonunda konuk takım otobüsü de saldırıya uğradı. Camları kırılan otobüste yaralanan olmazken, Cizre Dicle Spor takımı Jandarma ekipleri eşliğinde beldeden ayrıldı.


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