Amatör kümede hırçın maç: Tam 15 kart çıktı!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 16:46

Güncelleme: 10.12.2023 - 16:46

Burdur Birinci Amatör Küme'nin 7'nci hafta maçında lider durumdaki Tefenni Belediyespor averajla ikinci sırada yer alan Bucak Belediye Oğuzhanspor'la Bucak İlçe Stadı'nda karşılaştı.

3 KIRMIZI, 12 SARI KART

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında beraberliği yakalayan Tefenni Belediyespor bu sonuçla puanını 19'a çıkararak aynı puandaki Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 5 dakika duraklayan maçta iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Enes Kaya 3 kez kırmızı kartını çıkarırken, 12 kez de sarı kartına başvurdu.