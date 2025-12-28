Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amed SF 3 puanı üç golle aldı!

Amed SF 3 puanı üç golle aldı!

28.12.2025 21:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Amed SF 3 puanı üç golle aldı!

Amed Sportif Faaliyetler, TFF 1. Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif 3-0'lık skorla kazandı.

Amed Sportif, 35. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Daniel Moreno Mosquera'nın golüyle öne geçti.

Mbaye Diagne 55. dakikada farkı ikiye çıkardı. Daniel Moreno Mosquera, 76. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen ve 13 puan toplayan Amed SF, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Iğdır FK, 30 puanda kaldı.

Amed Sportif, bir sonraki maçını 9 Ocak'ta Çorum FK ile evinde oynayacak. Iğdır FK ise 11 Ocak'ta Sarıyer deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Iğdır #TFF 1. Lig #Amedspor

İlgili Haberler

Napoli 3 puanı Rasmus Hojlund'un golleriyle aldı!
Napoli 3 puanı Rasmus Hojlund'un golleriyle aldı! Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'deki kritik mücadelede kazanan Erzurumspor FK!
TFF 1. Lig'deki kritik mücadelede kazanan Erzurumspor FK! Erzurumspor FK, TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a tepki: 'Yakışık alıyor mu?'
Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a tepki: 'Yakışık alıyor mu?' Sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mert Günok ile Necip Uysal'ı kadro dışı bırakan Beşiktaş'a tepki gösterdi.