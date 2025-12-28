Amed SF 3 puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif 3-0'lık skorla kazandı.
Amed Sportif, 35. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Daniel Moreno Mosquera'nın golüyle öne geçti.
Mbaye Diagne 55. dakikada farkı ikiye çıkardı. Daniel Moreno Mosquera, 76. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen ve 13 puan toplayan Amed SF, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Iğdır FK, 30 puanda kaldı.
Amed Sportif, bir sonraki maçını 9 Ocak'ta Çorum FK ile evinde oynayacak. Iğdır FK ise 11 Ocak'ta Sarıyer deplasmanına gidecek.