Napoli 3 puanı Rasmus Hojlund'un golleriyle aldı!

28.12.2025 19:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cremonese ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. ve 45. dakikalarda Rasmus Hojlund attı.

SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Cremonese, 21 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #serie a #napoli #Cremonese

