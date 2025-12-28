Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a tepki: 'Yakışık alıyor mu?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 20:30:00
Sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mert Günok ile Necip Uysal'ı kadro dışı bırakan Beşiktaş'a tepki gösterdi.

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını ve iki oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ın bu kararına Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz'dan tepki geldi.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Zeki Demirkubuz, sosyal medya üzerinden, "Rafa Silva ve benzeri utanmazlar karşısında sergilenemeyen kararlılık ve güç gösterisini Mert ve Necip üzerinden yapmak yakışık alıyor mu?" paylaşımında bulundu.

Demirkubuz'un paylaşımı şu şekilde:

Image

