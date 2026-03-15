Amed SK, 10 kişi kalan Manisa FK'yi devirdi!

15.03.2026 23:24:00
Amed SK, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi evinde ağırladığı Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Amed SK, evinde Manisa FK'yi konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç Amed SK'nin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (kendi kalesine) attı.

MANİSA FK 10 KİŞİ KALDI

Manisa FK'de 75. dakikada Alenis Vargas kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Amed SK 1 maç fazlasıyla 64 puanla 2. sıraya yükseldi, Manisa FK ise 43 puanla 11. sıraya geriledi.

Lig'de sonraki maçlarda Amed SK deplasmanda Hatayspor ile; Manisa FK evinde Sivasspor ile karşılaşacak.

