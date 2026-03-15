Fenerbahçeli Diego Carlos Como'ya galibiyeti getirdi!

İtalya Serie A 29. hafta maçında Como, sahasında Roma'yı konuk etti. Como, maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Roma, 7. dakikada Donyell Malen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Como, 59. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
ROMA 10 KİŞİ KALDI
Roma, Wesley'in 64. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
Como, Fenerbahçe'den kiralanan Diego Carlos'un 79. dakikada attığı golle Roma'yı 2-1 mağlup etti.
ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 70 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Como, 54 puana yükseldi. Roma, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Como, Pisa'yı ağırlayacak. Roma, sahasında Lecce'yi konuk edecek.