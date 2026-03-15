Arne Slot'tan puan kaybı sonrası Galatasaray mesajı: 'Şimdi yapmamız gereken...'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de sahasında ağırladığı Tottenham ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Liverpool taraftarı, bu maçın ardından oyunculara tepki gösterdi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tottenham karşısında 2 puan kaybettiklerini söyleyen Hollandalı teknik direktör, taraftarın tepkisiyle ilgili, "Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk kez değil; maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı için mesaj veren Arne Slot, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Slot, "Bir kez daha son dakikada gol yiyip puan kaybettikten sonra hepimizin çok büyük hayal kırıklığına uğradığını gayet iyi anlıyorum" sözlerini sarf etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINI GALATASARAY MAÇINA TAŞIMAK..."

47 yaşındaki teknik direktör, taraftarın tepkisiyle ilgili ayrıca, "Bunun takıma yönelik olduğunu düşünüyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Formda olmayan Tottenham'a karşı evinde puan kaybettikten sonra hayal kırıklığı hissetmemek mümkün mü?" açıklamasında bulundu.

Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek" dedi.

SZOBOSZLAI'NİN SÖZLERİ

Liverpool'dan Dominik Szoboszlai de Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Macar futbolcu, "Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ne olduğunu bilmiyorum, söyleyecek bir şeyim yok. Yine son dakikada... Bu sezon kaçıncı kez oldu bilmiyorum. Kendimize gelmeliyiz çünkü böyle devam edersek, Konferans Ligi'nde yer alırız. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Uyanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Szoboszlai, taraftarın tepkisi için, "Yuhalamaları duymadım ama onları anlayabiliyoruz. Gerektiği gibi performans gösteremiyoruz. Konuşacağız. Bu en zor dönem ama birbirimize kenetlenmeliyiz" sözlerini sarf etti.