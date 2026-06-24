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Amed Sportif Faaliyetler'den Erce Kardeşler'e veda!

Amed Sportif Faaliyetler'den Erce Kardeşler'e veda!

24.06.2026 02:11:00
Güncellenme:
AA
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Amed Sportif Faaliyetler'den Erce Kardeşler'e veda!

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Teşekkürler kaptan" ifadelerine yer verildi.

Erce Kardeşler, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler ile 37 maçta forma giymişti.

İlgili Konular: #ayrılık #Erce Kardeşler #Amedspor

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