Amedspor 3 puanı 2 golle aldı!

Amedspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Amedspor 3 puanı 2 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 22:41

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Servet Çetin'in ekibi Amedspor evinde Sait Karafırtınalar'ın yönetimindeki Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor'un gollerini 12. dakikada Murat Uçar ve 69. dakikada Şanlıurfasporlu Muhammed Gönülaçar kendi ağlarına attı.

MUHAMMED'DEN İKİ KALEYE GOL

Şanlıurfaspor'un tek golü ise 44. dakikada penaltıdan Muhammed Gönülaçar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Amedspor puanını 21'e yükseltirken, Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor deplasmanda Çorum FK'ye konuk olurken, Şanlıurfaspor sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.


Etiketler: #Amedspor #Şanlıurfaspor #TFF 1. Lig

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