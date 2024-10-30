Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi!
TFF 1. Lig ekibi Amedspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığı kaydedildi.
TFF 1. Lig takımı Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından Ersun Yanal ile ilgili de gelişme yaşandı.
Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldığı öğrenildi.
SADECE 4 AY SÜRDÜ
Ersun Yanal; 1 Temmuz'da başladığı Amedspor'da, görev aldığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 3 mağlubiyet elde etti ve 1.30 puan ortalamasını tutturdu. Yanal'la birlikte Diyarbakır temsilcisi ligin son haftasında iç sahada Pendikspor'a 1-0 yenildi
11 TAKIMDA GÖREV YAPTI, TEK KUPASINI FENERBAHÇE'DE ALDI
Teknik direktörlük kariyerinde A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bulunduğu 11 ayrı takımı çalıştıran Ersun Yanal, tek kupa sevincini 2013-2013 sezonunda Fenerbahçe ile ligi şampiyonu olarak yaşamıştı.
Kariyeri boyunca 656 maça çıkan 62 yaşındaki futbol adamı bu karşılaşmalarda 286 galibiyet, 159 beraberlik ve 211 yenilgi elde ederek 1.55 puan ortalaması yakaladı.
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