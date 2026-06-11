Amedspor'da 8 gün sonra ayrılık! Serkan Reçber'den açıklama...

Amedspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber'den 8 günde ayrılık kararı geldi.

Beşiktaş'ın ardından Amedspor'da sportif direktörlük görevine gelen Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır ekibinden ayrıldığını duyurdu.

8 GÜN SONRA AYRILIK

Amedspor ile 3 Haziran'da sözleşme imzalayan ve göreve başlayan Serkan Reçber, 8 gün sonra 11 Haziran'da kulüpten ayrıldı.

Serkan Reçber'in açıklaması şu şekilde:

"Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."