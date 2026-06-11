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İngiltere maçında dikkat çeken görüntü: Saha kenarında yemek yiyerek karşılaşmayı takip ettiler

İngiltere maçında dikkat çeken görüntü: Saha kenarında yemek yiyerek karşılaşmayı takip ettiler

11.06.2026 14:37:00
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İngiltere maçında dikkat çeken görüntü: Saha kenarında yemek yiyerek karşılaşmayı takip ettiler

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan İngiltere-Kosta Rika maçında futbolun önüne saha kenarındaki VIP masalar geçti. Taraftarlar korner direğinin hemen yanına kurulan masalarda yemek yiyerek karşılaşmayı takip etti.

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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki İngiltere-Kosta Rika maçına, oynanan futboldan çok saha kenarına yerleştirilen masalarda yemek yiyen taraftarlar damga vurdu.

ABD'nin Orlando şehrindeki Inter & Co Stadı'nda oynanan İngiltere-Kosta Rika karşılaşması sırasında saha kenarında bulunan masalarda oturan taraftarlar, futbolseverlerin dikkatini çekti.

MASALARDA PİKNİK YAPTILAR

Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına yerleştirilen masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.

Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.

İlgili Konular: #ingiltere #taraftar #Kosta Rika

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