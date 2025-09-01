Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amedspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru!

Amedspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru!

1.09.2025 00:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Amedspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru!

Amedspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Amedspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 8-1 kazandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 17 ve 45+4'te Andrade, 49. dakikada Emrah Başsan, 62. dakikada Dia Saba ve 71. dakikada Adama Traore kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golü ise 28. dakikada Ahmet Bolat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Amedspor, puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise -5 puanla son sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Amedspor, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Bodrum'a konuk olacak.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Ozan Demirbağ

Amedspor: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi'a (Dk. 75 Moreno), Diagne

Goller: Dk. 18 ve 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (Penaltıdan) ve 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Sabi'a, Dk. 71 Traore (Amedspor), Dk. 28 Ahmet Bolat

Sarı kartlar: Dk. 21 Enes Erol, Dk. 88 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 87 Traore (Amedspor)

İlgili Konular: #adana demirspor #TFF 1. Lig #Amedspor

İlgili Haberler

Amedspor eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı!
Amedspor eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı! TFF 1. Lig ekibi Amedspor, 33 yaşındaki Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.
TFF'den Amedsporlu Veysel Sapan'a 12 maç men!
TFF'den Amedsporlu Veysel Sapan'a 12 maç men! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı ve rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedenleriyle Amedspor oyuncusu Veysel Sapan'a toplam 12 maç men cezası verdi.
6 gollü maçta kazanan Amedspor!
6 gollü maçta kazanan Amedspor! Amedspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.