Amedspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru!

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Amedspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 8-1 kazandı.
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 17 ve 45+4'te Andrade, 49. dakikada Emrah Başsan, 62. dakikada Dia Saba ve 71. dakikada Adama Traore kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golü ise 28. dakikada Ahmet Bolat'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Amedspor, puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise -5 puanla son sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Amedspor, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Bodrum'a konuk olacak.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Ozan Demirbağ
Amedspor: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi'a (Dk. 75 Moreno), Diagne
Goller: Dk. 18 ve 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (Penaltıdan) ve 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Sabi'a, Dk. 71 Traore (Amedspor), Dk. 28 Ahmet Bolat
Sarı kartlar: Dk. 21 Enes Erol, Dk. 88 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 87 Traore (Amedspor)