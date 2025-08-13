Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amedspor eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı!

13.08.2025 16:19:00
TFF 1. Lig ekibi Amedspor, 33 yaşındaki Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı.

Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Amed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"HEDEFİM EN AZ 25 GOL"

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, "Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig'e yükseleceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

İlgili Konular: #transfer #mbaye diagne #Amedspor

