6 gollü maçta kazanan Amedspor!

TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Amedspor, Sivasspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 32, 46 ve 61'da Dia Saba ve 85'te Daniel Moreno kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise dakika 71'de penaltıdan Bekir Böke ve 89. dakikada Luan kaydetti.

Bu sonucun ardından Amedspor, puanını 4'e yükseltti. Sivasspor, 1 puanda kaldı.

1. Lig'in gelecek haftasında Amedspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, Pendikspor'a konuk olacak.