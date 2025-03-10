Amedspor deplasmanda 90+4'te güldü: 6 maçlık seri yakaladı!

Amedspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Amedspor deplasmanda 90+4'te güldü: 6 maçlık seri yakaladı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:26

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Amedspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Amedspor'a galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Amedspor, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.


Etiketler: #Amedspor #Pendikspor #TFF 1. Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarı arasında kavga: 2 kişi yaralandı!

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarı arasında kavga: 2 kişi yaralandı!
Kocaelispor-Amedspor maçında kaza: Tribünden düşen 16 yaşındaki taraftar ağır yaralandı

Kocaelispor-Amedspor maçında kaza: Tribünden düşen 16 yaşındaki taraftar ağır yaralandı
Amedspor son dakikada yıkıldı!

Amedspor son dakikada yıkıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler