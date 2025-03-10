Amedspor deplasmanda 90+4'te güldü: 6 maçlık seri yakaladı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:26

Güncelleme: 10.03.2025 - 18:26

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Amedspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Amedspor'a galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Amedspor, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.