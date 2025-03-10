Amedspor deplasmanda 90+4'te güldü: 6 maçlık seri yakaladı!
Amedspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Amedspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Amedspor'a galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.
PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI
Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Amedspor, 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Amedspor, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.
Etiketler: #Amedspor #Pendikspor #TFF 1. Lig
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