Amedspor son dakikada yıkıldı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:36

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:36

TFF 1.Lig'in 22. hafta maçında Amed SK, Sakaryaspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Amed SK'nin gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.

Amed SK, bu beraberliğin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.