Amedspor son dakikada yıkıldı!
Amed SK, TFF 1. Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1.Lig'in 22. hafta maçında Amed SK, Sakaryaspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Amed SK'nin gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.
Amed SK, bu beraberliğin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.
TFF 1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.
Etiketler: #Amedspor #sakaryaspor #TFF 1. Lig
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