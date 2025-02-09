Kocaelispor-Amedspor maçında kaza: Tribünden düşen 16 yaşındaki taraftar ağır yaralandı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçta tribünden düşen bir Kocaelispor taraftarı ağır yaralandı.

Kocaelispor-Amedspor maçında kaza: Tribünden düşen 16 yaşındaki taraftar ağır yaralandı
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AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 08:02

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç sırasında, Kocaelisporlu taraftarlardan 16 yaşındaki Efe Kartal Öztay, dengesini kaybederek kale arkasındaki üst tribünden düştü.

Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Öztay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç taraftarın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Kocaelispor #Tribün #taraftar

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