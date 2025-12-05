Amedspor, PFDK’ya sevk edilen 5 futbolcunun sözleşmelerini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 102 futbolcuya verilen cezaları açıkladı. Ceza alan futbolcular arasında Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Arda Kemal Gülmez ve Bartu Kaya isimler yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, ceza alan 5 futbolcunun sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler neticesinde Kulübümüz bünyesinde lisanslı beş profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır. Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır.”