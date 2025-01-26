Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Lyon'un hayallerini 90'da yıktı!

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes ile 1-1 berabere kaldı.

Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Lyon'un hayallerini 90'da yıktı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:57

Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Nantes, Lyon'u konuk etti. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Lyon'un golünü 10'da Ernest Nuamah kaydetti. Nantes'e beraberliği getiren golü ise 90'da Mostafa Mohamed attı.

ESKİ GALATASARAYLI PUANI GETİRDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mostafa Mohamed, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve 90. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Lyon, bu sonucun ardından 30 puanda kaldı. Nantes, puanını 18'e yükseltti.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Nantes, Reims'e konuk olacak.


Etiketler: #mostafa mohamed #Nantes #lyon #Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan Anderson Talisca açıklaması: 'Galatasaray'ın teşebbüsü oldu'

Acun Ilıcalı'dan Anderson Talisca açıklaması: 'Galatasaray'ın teşebbüsü oldu'
Galatasaray'dan üst üste 3. mağlubiyet!

Galatasaray'dan üst üste 3. mağlubiyet!
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray iddiası: 'Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp'

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray iddiası: 'Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler