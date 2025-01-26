Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Lyon'un hayallerini 90'da yıktı!
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Nantes, Lyon'u konuk etti. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Lyon'un golünü 10'da Ernest Nuamah kaydetti. Nantes'e beraberliği getiren golü ise 90'da Mostafa Mohamed attı.
ESKİ GALATASARAYLI PUANI GETİRDİ
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mostafa Mohamed, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve 90. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Lyon, bu sonucun ardından 30 puanda kaldı. Nantes, puanını 18'e yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Nantes, Reims'e konuk olacak.
Etiketler: #mostafa mohamed #Nantes #lyon #Fransa Ligue 1
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