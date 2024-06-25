Amedspor'dan tarihi transfer: Adama Traore kulübün ilk yabancı oyuncusu oldu!
Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City forması giyen Malili oyuncu Adama Traore'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
TFF 1’inci Lig’e yükselen Amedspor, İngiltere Championship kulübü Hull City’den Adama Traore’yi transfer ettiğini açıkladı.
Böylece Amedspor, ilk yabancı transferini yapmış oldu.
HATAYSPOR FORMASI GİYMİŞTİ
Yeni transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Adama Noss Traoré arasında resmî sözleşme imzalanmıştır. İmza töreninde başkan vekilimiz Baran Durmaz, Futbol şube sorumlumuz Şefik Özdil ve diğer yöneticilerimiz hazır bulundu. Camiamıza hayırlı olsun."
28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traore, Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’de forma giymişti. Ayrıca 2020/2022 yılları arasında Hatayspor forması giymişti.
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