Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı: 1 ağır yaralı
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in orta saha oyuncusu Yohan Cassubie'nin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Yohan Cassubie'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, dün akşam Fırat Mahallesi mevkisinde H.D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Cassubie gözaltına alındı.
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