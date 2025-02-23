Amed SK evinde çok farklı!
Amed SK, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.
TFF 1.Lig'in 26. hafta maçında Amed SK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Çekdar Orhan, 30 ve 38. dakikalarda Daniel Moreno ile 47. dakikada Charly Keita kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Amed SK, puanını 38 yaptı. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
Etiketler: #Amedspor #yeni malatyaspor #TFF 1. Lig
Spor Haberleri
- 7 gollü müthiş maçta kazanan Newcastle United!
- Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara iddialarına yanıt!
- Ajax'tan 8 maçlık seri: 10 kişi kalan rakibine acımadı!
- Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
- Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş!
- Amedspor evinde çok farklı!
- Trabzon'da ilk düdük çaldı!
- İtalya'da liderlik el değiştirdi!
- Kayserispor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!
- Sabri Sarıoğlu'ndan derbi değerlendirmesi
En Çok Okunan Haberler
-
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- CHP'den flaş yalanlama
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- Erdoğan eliyle itti!
- 'Veri yok, nerede oldukları da meçhul'
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!