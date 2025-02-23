Amed SK evinde çok farklı!

Amed SK, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Amed SK evinde çok farklı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:23

TFF 1.Lig'in 26. hafta maçında Amed SK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Çekdar Orhan, 30 ve 38. dakikalarda Daniel Moreno ile 47. dakikada Charly Keita kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Amed SK, puanını 38 yaptı. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'u konuk edecek.


Etiketler: #Amedspor #yeni malatyaspor #TFF 1. Lig

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