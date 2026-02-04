Ara transfer döneminde kadrosundaki yabancı oyuncu sayılsını azaltan Beşiktaş, Yasin Özcan ve Olaitan'ı kadrosuna katmıştı. Kara Kartal'ın Marsilya'da forma giyen Amir Murillo'ya gözünü diktiği iddia edildi. Peki, Amir Murillo kimdir? Amir Murillo kaç yaşında, nereli? Amir Murillo Beşiktaş'a mı geliyor?
AMIR MURILLO KİMDİR?
Michael Amir Murillo Bermúdez, 11 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldi. Panama Milli Takımı forması giyen ve Ligue 1 kulübü Marsilya'da sağ bek olarak oynayan futbolcudur.
AMIR MURILLO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Panama City'de doğan Murillo, San Francisco'nun altyapısından yetişti ve henüz 18 yaşındayken 2014-15 sezonunda A takımda ilk maçına çıktı.
18 Şubat 2017'de Murillo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak New York Red Bulls'a katıldığı açıklandı.
6 Aralık 2019'da Red Bulls, Murillo'nun Belçika ekibi Anderlecht'e transferini duyurdu.
30 Ağustos 2023'te Murillo, Fransız takımı Olympique de Marsilya'ya katıldı.
AMIR MURILLO'NUN MİLLİ KARİYERİ
Murillo, Panama milli takımına çağrıldı ve 2016'da ilk maçına çıktı. 27 Nisan 2016'da Murillo, Martinique'e karşı 2-1'lik galibiyette Panama formasıyla ilk golünü attı.