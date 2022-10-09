Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup etti ve şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 21:31
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu
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Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nın final maçında Angola ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli attı. Angola'nın tek golü 24. dakikada Adao'dan geldi.


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