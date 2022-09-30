Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli kadro dışı kaldı!

30 Eylül 2022 Cuma, 08:13

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak olan Ampute Futbol Dünya Kupası öncesinde Ampute Futbol Milli Takımı'nda sürpriz bir olay yaşandı. Bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa ile açılış maçında karşılaşacak olan milli takımda, takımın önemli isimlerinden "Ampute Messi" lakaplı Barış Telli, 24 Eylül Cumartesi günü kendisine yapılan bildirimle turnuva kadrosundan çıkartıldı. Yıldız oyuncu, dün saat 23.59'da sona eren kadro listesi bildirimi öncesinde teknik direktör Osman Çakmak'ın kararıyla kadro dışı kaldı.

Barış Telli'nin herhangi bir sakatlığı veya cezası bulunmazken, Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak'ın bu kararı kamuoyunda şaşkınlık yaşattı.

UEFA'NIN ELÇİSİ

Ampute Futbol Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla ön plana çıkan Barış Telli, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı döneminde Adaylık Elçisi ve UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi seçilmişti.

KADRO BELLİ OLDU

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Bülent Çetin, Erdi Arslan, Mert Yıldız

Sağ Bek: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner

Sol Bek: Fuat Taştan, Muhittin Kurt

Merkez Defansif Orta Saha: Muhammet Yeğen, Şeyhmus Erdinç

Merkez Hücumcu Orta Saha: Serkan Dereli

Sol Forvet: Kemal Güleş

Sağ Forvet: Fatih Şentürk, Ömer Güleryüz

Merkez Forvet: Rahmi Özcan, Savaş Kaya