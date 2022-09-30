Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli kadro dışı kaldı!
Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, bugün başlayacak Dünya Kupası öncesinde takımın önemli isimlerinden Barış Telli'yi kadro dışı bıraktı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak olan Ampute Futbol Dünya Kupası öncesinde Ampute Futbol Milli Takımı'nda sürpriz bir olay yaşandı. Bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa ile açılış maçında karşılaşacak olan milli takımda, takımın önemli isimlerinden "Ampute Messi" lakaplı Barış Telli, 24 Eylül Cumartesi günü kendisine yapılan bildirimle turnuva kadrosundan çıkartıldı. Yıldız oyuncu, dün saat 23.59'da sona eren kadro listesi bildirimi öncesinde teknik direktör Osman Çakmak'ın kararıyla kadro dışı kaldı.
Barış Telli'nin herhangi bir sakatlığı veya cezası bulunmazken, Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak'ın bu kararı kamuoyunda şaşkınlık yaşattı.
UEFA'NIN ELÇİSİ
Ampute Futbol Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla ön plana çıkan Barış Telli, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı döneminde Adaylık Elçisi ve UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi seçilmişti.
KADRO BELLİ OLDU
Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Bülent Çetin, Erdi Arslan, Mert Yıldız
Sağ Bek: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner
Sol Bek: Fuat Taştan, Muhittin Kurt
Merkez Defansif Orta Saha: Muhammet Yeğen, Şeyhmus Erdinç
Merkez Hücumcu Orta Saha: Serkan Dereli
Sol Forvet: Kemal Güleş
Sağ Forvet: Fatih Şentürk, Ömer Güleryüz
Merkez Forvet: Rahmi Özcan, Savaş Kaya
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