SON DAKİKA | Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu!

Son dakika... Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 22:06
SON DAKİKA | Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu!
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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0, yarı finalde Rusya'yı 5-2 mağlup ederek finale kalmıştı.

Maçtan sonra açıklamada bulunan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, “Tarihe ve fikstüre baktım. Allah’ım, 19 Eylül Gaziler Günü’ne denk geliyor. Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk. Yarın, saat 14:00’de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao ve Van Persie’ye binler akıyorsa, yarın havalimanındayız, sizleri bekliyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Detaylar birazdan...


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