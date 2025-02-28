Ampute millilerde hedef 2026’ya seri başı gitmek

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:56

2017, 2021 ve 2024 yıllarında üst üste üç kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan, 2022 yılında ise ilk kez Dünya şampiyonluğuna uzanan Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizde voleybol ile birlikte spor branşları içerisinde lokomotif görevi görüyor. Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam eden Ampute Futbol Milli Takımımızın Teknik Direktörü Gazi İsmail Temiz, gazetemize çalışmalarını ve projelerini anlattı.

AMPUTE FUTBOLDA 2025 TAKVİMİ

Ampute futbolda 2025 yılının takvimini açıklayan İsmail Temiz, “Avrupa ve Dünya şampiyonluklarımız var, başarıyı sürdürmek daha zor. 2025 yılında Trabzon’da Uluslar Ligi oynanacak. Macaristan’da genç milli takımlarla bir kampımız gerçekleşecek. A Milli takımızla ilgili Polonya’da özel bir turnuva, Azerbaycan’da ise ikili bir kamp olacak. Uluslar A Ligi’nde mücadele ediyoruz, hedefimiz Dünya Şampiyonasına seri başı gitmek” dedi.

'12 MİLYON ENGELLİ YURTTAŞIMIZ VAR’

Deneyimli teknik direktör, ülkemizde ampute sporcu kaynağının genişliğine dikkati çekti. Temiz,

“Dünya nüfusunun yüzde 16’sı engelli. Türkiye’nin de yüzde 12’si engelli ve yaklaşık 12 milyon engelli vatandaşımız var. Ülkemizde 5 milyon engelli, bir uzvunu kaybetmiş ya da değişik türlerde engelli kalmış ortopedik engelli yurttaşımız. Havuzumuz bu konuda geniş, birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla engelli birey bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘SPORCU SAYIMIZ GİDEREK DÜŞÜYOR’

İsmail Temiz, kulüp ve sporcuların içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan da bahsetti. Temiz, “3 ligimiz var. Kulüplerimizin durumu kötü. Mali açıdan sadece kurumsal kulüpler ayakta kalabiliyor, onları da yerel yönetimler destekliyor. Özellikle 5, 6 kulübümüz bireysel çabalarla ayakta kalmaya çalışıyor. Futbolcularımızın da mali durumları kötü, giderek sporcu sayımız düşüyor ve altyapıdan gelen sporcu sayımız az. A Milli takımımız yaşlanıyor ve bu durum özellikle 2026 Dünya Şampiyonasında önümüze kocaman bir duvar olarak çıkacak ve sürdürülebilirlik anlamında zor günler bizi bekliyor. Liglerimizin kalitesi her geçen gün mali nedenlerden ötürü düşüyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Alpaslan Erkoç bu konuda elinden geleni yapıyor, çabalıyor. Federasyonumuzun kulüplerimize desteği oluyor ancak nereye kadar” açıklamalarını yaptı.

Temiz, liglerimizde oynayan yabancı futbolcu sayısı hakkında da bilgi verdi: “Ülkemizde 26 kulüpte 60 yabancı sporcumuz var, bunların 35’i Süper Lig’de oynamaktadır. Amatör sporlarda çalışma izni alınıyor ve oturma izni alındıktan sonra lisanslama işlemleri yapılıyor. Şampiyonalarda karşılaştığımız başarılı sporcuları ligimize kazandırıp renk katmalarını sağlıyoruz.”

ANKA AMPUTE ÇALIŞMALARI

TBESF’nin yakın zaman projelerinden bahseden Temiz, deprem bölgelerinde uzuv kaybı yaşayan yurttaşlar ile ilgili projelerini de anlattı. Temiz, “Federasyonumuzun deprem bölgelerinde uzvunu yitirmiş vatandaşlarımızı sporla rehabilite etmek adına çalışmaları var, projeleri var. Önümüzdeki yıl hedefim, 15-23 yaş arası ve 15 yaşın altı sporcu kardeşlerimizi alıp sporcu olarak yetiştirmek ve 1. Lig’e çıkartmak. Hedef Süper Lig’e çıkarmak değil, 1. Ligde oyuncularımızı yetiştirip Süper Lig’de hedefi olan takımlara göndermek ” dedi.

YENİ KULÜP MÜJDESİ

Temiz, Anka Ampute Spor Kulübü müjdesini verdi. Temiz, “Eski kulübümüz faaldi, Keçiören Belediyespor’dan, Osmanlıspor’a, Yenimahalle Belediyespor’dan Etimesgut Belediyespor’a kadar sürekli isim değiştirdi. En son faaliyetlerimizi durdurduk ama önümüzdeki sezon yine çalışmalarımızı başlatacağız. Yeni ismi Anka Ampute Spor Kulübü olacak. Burada gençlerimizi yetiştirip, spor hayatına kazandıracağız” diye konuştu.





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