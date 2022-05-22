Anadolu Efes 2. kez Avrupa şampiyonu! "Ne desek az kalır"

22 Mayıs 2022 Pazar, 11:52

Turkish Airlines Euroleague Final Four'un final maçında Real Madrid ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"İspanya’nın futbolda olduğu gibi basketbolda da lokomotif takımı, Euroleague kurulmadan önce de basketbolda birçok kere Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı müzesine götüren Real Madrid ile Türk basketbolunun devi son Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes’in mücadelesi nefes kesti.

Real Madrid takımı özellikle ilk periyot da pivotu Walter Tavares ile bulduğu sayılar ile oyuna tutundu. Real Madrid adına Tavares hem hücum da, hem de savunma da takımına büyük katkı verdi. Anadolu Efes hem içerden hem de dışardan o bildiğimiz hücum organizasyonlarını gerçekleştiremeyince ilk iki periyot da oyun üstünlüğünü bir türlü eline geçiremedi.

Anadolu Efes’te Larkin ve Micic’den istenilen katkının olmaması ile 3’ncü periyodun ortalarında bir ara farkı dokuza çıkaran, oyunu yavaşlatan ve de istediği gibi oyunu şekillendiremeye çalışan bir Real Madrid takımını sahada izledik. Bütün bu olumsuzluklara rağmen farkı eriten bir Anadolu Efes takımı sahada izledik. Vincent Poirier’in, Singleton’a yaptığı diskalifiyelik hareket,hakemler tarafından farklı değerlendirilince Poirier adeta oyundan atılmayarak hakemlerce ödüllendirilmiş oldu.

4’üncü periyotta yanlış değerlendirilen bu pozisyonun da bana göre etkisi ile ateşlenen ve kendine gelen muhteşem bir Anadolu Efes takımını seyrettik. Son Periyotta Tibor Pleiss’in hücümda ki müthiş katkısı ve Singleton’ın da savunmada ki müthiş direnci ile Anadolu Efes üst üste 2.Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandı. Bu başarı için ne desek az kalır tebrikler Anadolu Efes!"