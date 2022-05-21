Pablo Laso: "Anadolu Efes'i tebrik ederim, bu kadar"

Real Madrid Başantreönürü Pablo Laso, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:30
Pablo Laso:
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Real Madrid Başantreönürü Pablo Laso, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Pablo Laso "Oynadığımız oyundan mutluyum. Efes'i tebrik ediyorum. Herkes her top için savaştı. Biz bazı boş şutları kaçırdık. Maçın sonunda da kaçırdık. Son bölümde faul yapıp yapmama kararsızlığı yaşadık. Efes'i tebrik ediyorum. Bitti. Bu kadar." açıklamasını yaptı.


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