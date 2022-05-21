Ergin Ataman'dan Avrupa'da 5. şampiyonluk
Anadolu Efes ile bir kez daha zafere ulaşan Ergin Ataman, Avrupa'daki 5. kupasını kazandı.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, bu şampiyonlukla Avrupa organizasyonlarında 5. kez kupa sevinci yaşadı.
Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de yine Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmişti.
TARİHE GEÇTİ
Anadolu Efes'le şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman, EuroLeague'de üst üste şampiyonluğa ulaşan 8. başantrenör oldu.
Bu organizasyonda Aleksander Gomelskiy (ASK Riga 1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (Real Madrid 1967, 1968), Aleksandar Nikolic (Varese 1972, 1973), Sandro Gamba (Varese 1975, 1976), Bozidar Maljkovic (Split 1989, 1990), Zeljko Obradovic (Joventut 1994, Real Madrid 1995) ve Pini Gershon (Maccabi Tel Aviv 2004, 2005) art arda şampiyonluklar yaşamıştı.
Video Haberler
- 'Her yer Taksim her yer direniş!'
- 'Bir parça et bile veremiyoruz'
- 'O ezik domatesi bile atmıyorlar artık'
- 'Beni idama bile götürseler...'
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
En Çok Okunan Haberler
-
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım