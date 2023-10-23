Anadolu Efes, 4. galibiyetini aldı!
Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 87-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji deplasmanına konuk oldu.
Anadolu Efes, sahadan 87-80'lik galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde 4'te 4 yaptı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 19, Taylor 11, Scrubb 17, Cavanaugh 19, Bouteille 12, Arca Tülüoğlu, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz 2
Anadolu Efes: Beaubois 14, Thompson 12, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz 17, Jones 20, Emre Melih Tunca 2, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 14, Willis 8
1. Periyot: 23-15
Devre: 36-46
3. Periyot: 72-62
Beş faulle çıkan: 39.42 Scrubb (Bahçeşehir Koleji)
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