Anadolu Efes'ten 300. galibiyet!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı İspanyol ekip Valencia Basket'i 77-73 mağlup ederek 300. galibiyetine ulaştı.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:05
Anadolu Efes'ten 300. galibiyet!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 300. galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlı takım, THY EuroLeague'in 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 77-73 yendi.

ANADOLU EFES'TEN 300. GALİBİYET

Anadolu Efes, Valencia Basket müsabakasıyla 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonda 557. maçına çıktı.

İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek EuroLeague'deki galibiyet sayısını 300'e yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyondaki 257 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.


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