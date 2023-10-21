Anadolu Efes'ten 300. galibiyet!
Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı İspanyol ekip Valencia Basket'i 77-73 mağlup ederek 300. galibiyetine ulaştı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 300. galibiyetini aldı.
Lacivert-beyazlı takım, THY EuroLeague'in 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 77-73 yendi.
ANADOLU EFES'TEN 300. GALİBİYET
Anadolu Efes, Valencia Basket müsabakasıyla 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonda 557. maçına çıktı.
İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek EuroLeague'deki galibiyet sayısını 300'e yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyondaki 257 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Otoyolda büyük kaza
- Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Öğretim üyesine tutuklama kararı