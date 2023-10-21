Anadolu Efes'ten 300. galibiyet!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:05

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:05

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 300. galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlı takım, THY EuroLeague'in 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 77-73 yendi.

ANADOLU EFES'TEN 300. GALİBİYET

Anadolu Efes, Valencia Basket müsabakasıyla 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonda 557. maçına çıktı.

İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek EuroLeague'deki galibiyet sayısını 300'e yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyondaki 257 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.