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Anadolu Efes antrenörü Tomislav Mijatovic'e milli görev!

Anadolu Efes antrenörü Tomislav Mijatovic'e milli görev!

20.05.2025 16:13:00
Güncellenme:
AA
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Anadolu Efes antrenörü Tomislav Mijatovic'e milli görev!

Hırvatistan Milli Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Anadolu Efes'in yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic'in getirildiğini duyurdu.

Anadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tomislav Mijatovic, 2024-25 sezonunda Anadolu Efes'te ilk olarak baş antrenör daha sonrasında yardımcı antrenör pozisyonunda görev almıştı.

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