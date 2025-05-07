Beşinci maçta yıkıldı: Anadolu Efes'ten EuroLeague'e veda!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:01

Güncelleme: 07.05.2025 - 00:06

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaştı.

Temsilcimiz Anadolu Efes'i 75-67 mağlup eden Panathinaikos, Final Four bileti alan ekip oldu.

CEDİ OSMAN'DAN KARİYER REKORU

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, seriyi 3-2 ile noktaladı ve adını Final Four'a yazdırdı.

Yunan ekipte forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, Anadolu Efes'e karşı attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Yunan ekip, Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak.

EuroLeague Final Four etabı 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

5. MAÇA TAŞIMIŞTI

Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirmişti. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düşmüştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başarmıştı.