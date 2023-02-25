Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Kritik bir galibiyet oldu'

THY EuroLeague'de ASVEL'i deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:09
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Kritik bir galibiyet oldu'
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de deplasmanda ASVEL'i 90-89 mağlup etti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu."


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