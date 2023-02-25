Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Kritik bir galibiyet oldu'
THY EuroLeague'de ASVEL'i deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de deplasmanda ASVEL'i 90-89 mağlup etti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:
"Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu."
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